Maroc : ONOMO Hôtels annonce l’acquisition de BON Hôtels

Avec l’annonce, aujourd’hui, de l’acquisition de BON Hôtels par ONOMO Hôtels, l’industrie de l’hôtellerie sur le continent africain connait un changement de taille. Cette acquisition donne à ONOMO Hôtels une participation majoritaire à hauteur de 60,1% dans BON Hôtels.

“ONOMO Hotel consolide davantage son positionnement dans le marché africain de l’hôtellerie et de la restauration et conforte sa présence panafricaine. Cet accord d’acquisition fait d’ONOMO un acteur clé sur le marché nigérian et renforcera notre présence en Afrique australe “, déclare Julien Ruggieri, Président du groupe. “L’opération positionne ONOMO Hotels comme le premier groupe hôtelier panafricain du segment midle-scale avec une présence dans 15 pays.

Il aura dorénavant une empreinte couvrant 15 pays avec 4.300 chambres et un pipeline considérable de 3.000 chambres supplémentaires. En outre, le nouveau groupe emploie désormais environ 2 200 personnes. »

Ce partenariat stratégique reflète la confiance continue des deux groupes en l’Afrique en tant que région de choix pour les opportunités économiques offrant un grand potentiel de croissance, particulièrement dans le secteur du tourisme.

Cette transaction apportera une offre nouvelle et plus diversifiée aux voyageurs d’affaires et de loisir, ce qui permettra sans doute d’attirer plus de touristes sur le Continent.