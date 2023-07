Maroc : Predator Oil & Gas réalise un forage d’évaluation

La compagnie pétrolière et gazière Predator Oil & Gas Holdings PLC a procédé le 29 juin au forage du puits MOU-4 dans la licence onshore de Guercif, à terre, au Maroc.

Ce puits fait partie de l’objectif de Predator de trouver du gaz à faible profondeur (Tertiaire) et à grande profondeur (Trias). Il est foré par l’appareil de forage Star Valley 101, qui pose actuellement un tubage de 9 ⅝ pouces.

Le permis de Guercif comprend quatre permis d’exploration. Il couvre une superficie de 7 269 km2 et se situe à environ 250 km à l’est du bassin du Rharb, où SDX Energy PLC produit du gaz à faible profondeur depuis plusieurs années.

Guercif a été très peu exploré, avec seulement quatre puits d’exploration profonds forés par Elf en 1972 (GRF-1), Phillips en 1979 (TAF-1X), l’ONAREP (le précurseur de l’ONHYM) en 1985 et 1986 (MSD-1 et KDH-1) et deux puits stratigraphiques peu profonds forés par la BRPM pour l’exploration du charbon dans les années 1950.

L’exploration historique était entièrement axée sur le Jurassique et s’est achevée avant le changement d’orientation qui a abouti à la production de gaz à faible profondeur (Tertiaire) dans le bassin du Rharb et au forage d’évaluation du gaz en profondeur (Trias) à Tendrara, qui a été couronné de succès. Guercif n’a jamais été exploré pour ces cibles plus récentes et c’est sur celles-ci que Predator se concentre désormais dans le cadre de la licence.

La licence a une durée de 8 ans et est divisée en une période initiale de 30 mois, une première période d’extension de 36 mois et une seconde période d’extension également de 30 mois.

Predator est l’opérateur de Guercif (75%), la compagnie pétrolière nationale ONHYM détenant les 25% restants.