Maroc : Prêt de la Banque mondiale pour lutter contre le changement climatique

Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé un prêt de 350 millions de dollars pour soutenir les mesures prises par le Maroc pour lutter contre le changement climatique et améliorer la résilience face à l’aggravation des impacts climatiques déjà ressentis. Le financement du Programme pour les résultats encourage les efforts visant à intégrer les politiques climatiques dans l’ensemble du gouvernement et à renforcer les mécanismes de coordination afin d’accélérer la transition climatique. Il complète et renforce d’autres engagements et financements de la Banque mondiale pour soutenir la transition climatique dans le pays au niveau sectoriel (y compris l’eau, l’agriculture, la protection sociale et la santé).

Le nouveau programme aidera le gouvernement à accélérer la mise en œuvre de ses contributions déterminées au niveau national (NDC), qui décrivent les engagements du Royaume à lutter contre le changement climatique par la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, mais qui formulent également ses promesses d’améliorer sa résilience aux chocs climatiques. La conception du programme est guidée par les recommandations émanant du Rapport sur le Climat et le Développement du Maroc 2022 (CCDR), qui identifie une série de principes directeurs pour une action climatique urgente, notamment la nécessité d’une approche « pangouvernementale », d’un système de données climatiques solide pour informer la prise de décision, et l’impératif de protéger les groupes vulnérables et les écosystèmes contre le changement climatique.