Maroc : Prêt de la BEI pour la modernisation de 10 technopoles

La Banque européenne d’investissement a accordé un prêt de 115 millions d’euros à MEDZ, filiale du groupe CDG, pour l’extension et la modernisation de dix technopoles situées dans cinq régions du Maroc.

Le financement soutient la politique de régionalisation avancée du pays et son nouveau modèle de développement, et est conforme à l’Agenda méditerranéen de l’UE sur la résilience et la transition climatique, a déclaré la BEI dans un communiqué de presse.

Le projet des Technopoles II du Maroc devrait créer jusqu’à 51 500 emplois directs permanents, contribuant ainsi à la réduction des disparités régionales tout en stimulant l’innovation et la compétitivité du pays.

La BEI indique que son financement vise à promouvoir le développement économique régional et à soutenir les efforts déployés par le Maroc pour devenir une base industrielle compétitive et à faible émission de carbone.

« Nous sommes fiers de renforcer notre partenariat avec le groupe CDG. Ce financement constitue une étape importante dans notre collaboration fructueuse et démontre notre engagement commun en faveur du développement durable, de la prospérité économique et de la décarbonation de l’industrie au Maroc « , a déclaré Nicola Beer, vice-président de la BEI.

Ce projet ambitieux contribuera non seulement à stimuler l’économie marocaine grâce à l’innovation, mais aussi à créer des emplois durables et à réduire les disparités régionales, tout en construisant une industrie plus verte et plus compétitive « , a-t-il ajouté.

