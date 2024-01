Maroc : Remontée de l’indice des prix à la consommation

L’économie marocaine reste confrontée à une hausse de l’indice des prix à la consommation (IPC) due principalement à la flambée des prix des produits alimentaires à la fin de l’année 2023.

Un nouveau rapport de la Commission supérieure de planification (HCP) montre que malgré une baisse de l’IPC – un indice qui suit le prix moyen d’un panier de biens et de services – à la fin du mois de décembre 2023, l’IPC annuel dans le pays reste élevé à 6,1 %.

Le rapport, publié lundi, indique qu’en décembre 2023, l’IPC a baissé de 0,1 % par rapport au mois précédent, tandis que l’inflation de base mensuelle a augmenté de 0,2 %.

L’inflation de base suit la croissance des biens et services courants, à l’exclusion des produits de base dont les prix sont volatils, tels que les produits énergétiques.

Sur une base annuelle, l’inflation de base a augmenté de 5,9 % à la fin de 2023, soit près de trois fois le taux recommandé pour une économie saine.

Les données du HCP indiquent que le pic de l’IPC à la fin de 2023 est principalement dû à l’augmentation de 12,5 % de l’indice pour les produits alimentaires et de 1,7 % pour les produits non alimentaires. Les variations enregistrées pour les produits non alimentaires vont d’une augmentation de 0,1 % des prix des transports à une augmentation de 5,7 % pour les restaurants et les hôtels.

