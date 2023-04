Maroc-Royaume : Un  financement de 30 millions £ pour le  projet d’interconnexion électrique

Abu Dhabi National Energy Co et Octopus Energy Group financeront le projet d’interconnexion électrique entre le Maroc et le Royaume-Uni à hauteur de 30 millions de livres sterling (37 millions de dollars), ont annoncé les deux sociétés i dans une déclaration commune. TAQA fournit 25 millions de livres (31 millions de dollars) et Octopus Energy allouera 5 millions de livres.

Construit par Xlinks First Ltd, le projet prévoit l’installation de câbles sous-marins à haute tension entre le Royaume-Uni et le Maroc. Ces câbles seront les plus longs du monde et passeront par le Portugal, l’Espagne et la France.

Une fois achevé, Xlinks fournira à la Grande-Bretagne 3,6 gigawatts d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans le sud du Maroc. Cela représente 8 % des besoins énergétiques actuels du Royaume-Uni et permettra d’alimenter sept millions de foyers britanniques en énergie d’ici la fin de la décennie.