Maroc : Salon africain de la technologie et des startups, du 31 mai au 2 juin à Marrakech

La 1ère édition de GITEX AFRICA 2023 Morocco (Salon africain de la technologie et des startups) se tiendra du 31 mai au 2 juin 2023 à Marrakech, au Maroc,à guichets fermés plusieurs semaines avant son inauguration.

Elle accueillera plus de 900 exposants et start-ups ainsi que des délégations de 95 pays pour trois jours d’échanges intensifs entre les secteurs public et privé.



Dr Ghita Mezzour, Ministre marocain de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, a déclaré que le Maroc est honoré d’accueillir la 1ère édition de GITEX AFRICA Morocco en 2023, un événement , ajoutant qu’il s’inscrit parfaitement dans le cadre des efforts du Royaume du Maroc pour renforcer la coopération Sud-Sud dans le domaine du numérique, et contribuer au rayonnement du continent africain au niveau international. GITEX AFRICA Morocco visera ainsi à promouvoir l’innovation technologique multisectorielle et la transformation digitale du continent. ondiale. »

(Distribué par APO Group pour GITEX Africa).