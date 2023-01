Maroc : Un Ecolabel au profit de l’offre exportable de l’agroalimentaire

Dans le cadre de la l’initiative «Green Deal», lancée par l’Union européenne et destinée à rendre son économie durable et climatiquement neutre d’ici 2050, Morocco Foodex a signé un accord avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), afin de bénéficier d’une assistance technique pour la mise en place et la promotion d’un Ecolabel au profit des exportateurs marocains du secteur agroalimentaire. Ce label vise à valoriser l’offre exportable marocaine face aux futurs enjeux environnementaux.

À ce titre, Morocco Foodex, en collaboration avec la FAO et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), organise une caravane d’information et de sensibilisation. Celle-ci sillonne actuellement six régions du Royaume sous forme de séminaires et de workshops et ce jusqu’au 18 janvier.

Cette caravane ira à la rencontre de plusieurs producteurs exportateurs dans l’objectif de développer l’intérêt et l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes pour le développement et l’adoption d’un système de labellisation alliant qualité et durabilité.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le développement dudit Ecolabel a pour objectif de doter l’offre exportable marocaine d’un avantage concurrentiel, et ainsi contribuer à renforcer ses parts de marché sur les pays de destination, et gagner en compétitivité face à une législation internationale de plus en plus orientée vers le respect de l’environnement.