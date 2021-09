Maroc : Un milliardaire pour premier ministre

Aziz Akhannouch, le politicien marocain qui a battu en brèche le parti islamiste marocain PJD et a été chargé depuis le 10 septembre 2021 par le roi du Maroc de former un nouveau gouvernement, est un milliardaire classé chez Forbes. Akhannouch est en effet le PDG d’Akwa Group, un conglomérat marocain particulièrement actif dans le secteur pétrolier et gazier. Forbes a estimé sa valeur nette à 1,4 milliard de dollars en novembre 2013, selon les informations qu’on trouve sur Wikipédia. Selon la même source, Akhannouch a hérité Akwa de son père en 2020, et était 12ème sur la liste annuelle de Forbes des milliardaires les plus riches d’Afrique, avec une valeur nette estimée à 2 milliards de dollars. Il est ainsi, après Néjib Mikati au Liban, le 2ème milliardaire arabe à prendre la tête d’un gouvernement

