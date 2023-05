Maroc : Un stress hydrique de plus en plus anxiogène

Le stress hydrique alarme de plus en plus au Maroc. L’été devrait connaître une série de mesures restrictives, alors que l’État multiplie les efforts pour sortir de l’impasse.

Même les pluies inattendues qu’ont connues plusieurs villes du Maroc à partir du 17 mai 2023 et sur plusieurs jours, ne semblent suffire à apaiser les esprits. Pour la deuxième fois de suite, le Royaume connaît une année particulièrement sèche, alors que le taux de remplissage des barrages s’établit à 32,1% à la date du 18 mai 2023, contre 33,8% exactement une année auparavant, selon les données officielles de la Direction générale de l’hydraulique, relevant du ministère de l’Équipement et de l’eau, rapporte Maroc Hebdo.

La situation est d’autant plus inquiétante si on regarde du côté du barrage Al Massira par exemple, deuxième barrage au Maroc en termes de capacité globale (plus de 2,65 milliards m3), où le taux de remplissage a chuté à 3,7% seulement à la même date (contre 7,5% en 2022), ajoute la même source.