Maroc : Un tunnel ferroviaire sous-marin reliera l’Europe et l’Afrique FB

De Madrid à Casablanca en cinq heures et quelques, sans mettre les pieds dans un aéroport. C’est l’idée qui sous-tend les efforts renouvelés pour construire une liaison ferroviaire entre l’Europe du Sud et l’Afrique du Nord, à temps pour la Coupe du monde de football de 2030.

Le projet de tunnel sous-marin entre le Maroc et l’Espagne serait le premier à relier les deux continents. Différentes versions de l’idée ont été lancées depuis des décennies, mais la dernière proposition gagne du terrain après que les autorités marocaines ont déclaré ce mois-ci qu’elles allaient lancer des études officielles sur la faisabilité du projet, rapporte le magazine Newsweek.

Le tunnel sous-marin de 17 miles s’enfoncerait sous le détroit de Gibraltar et relierait les villes de Punta Paloma, en Espagne, et de Malabata, au Maroc. Une partie de la proposition prévoit de relier la liaison aux grands réseaux ferroviaires de ces pays afin que les passagers puissent poursuivre leur voyage à travers les deux continents.

Le Maroc a inauguré en 2018 un réseau ferroviaire à grande vitesse de 200 kilomètres par heure, le premier du genre en Afrique.

« Nous poursuivons les études sur ce projet important pour nos pays et pour les relations Europe-Afrique », a déclaré Raquel Sánchez, ministre espagnole des transports, de la mobilité et de l’urbanisme, lors d’une conférence de presse avec son homologue marocain il y a un an.

Depuis lors, les deux pays ont entamé des discussions de haut niveau sur la relance du projet. Des représentants des gouvernements ont tenu de nombreuses réunions et l’Espagne a déjà alloué des fonds pour étudier la logistique de son côté.

Cette logistique est importante. Le projet impliquerait la construction de deux tunnels sous-marins à voie unique, d’une longueur de 17 miles, qui s’enfonceraient jusqu’à 1.550 pieds sous le niveau de la mer. Le détroit de Gibraltar, qui se trouve également sur une ligne de faille sismique majeure, atteint près de 3 000 pieds à son point le plus profond.

Si elle est réalisée, la liaison ferroviaire faciliterait le transport de 12,8 millions de passagers et de 13 millions de tonnes de marchandises par an, selon les prévisions de la Société espagnole d’études sur la communication fixe à travers le détroit de Gibraltar (SECEGSA).

