MARQUADT Tunisie, c’est un  investissement de 200 MD et 1500 emplois

Comme mentionné dans notre article sur l’investisseur MARQUADT », la société allemande spécialisée dans la technologie et les équipements automobiles, étend son activité en Tunisie.

Ce jeudi donc, elle a lancé la construction d’une nouvelle usine couvrant une superficie de 126 mille mètres carrés dans la zone industrielle « Neopark El Fejja ». La surface du terrain acquis à El Fejja, dans le gouvernorat de Mornaguia, s’étend dans une première étape sur plus de 32.000 m². Le projet en question est une deuxième usine industrielle avec des spécifications techniques dédiées aux produits automobiles d’une valeur d’investissement total supérieure à 200 millions de dinars.

Selon la ministre de l’Industrie, des mines, et de l’énergie, Neila Gouira Gongi, les travaux de construction ont été lancés en janvier 2023, le démarrage de production étant prévu pour avril 2024, avec un nombre d’employés planifié de 1500 postes, et des clients prestigieux à l’instar de la BMW, Stelantis, et Mercedes.

Dans une déclaration à African Manager, la ministre a assuré que MARQUADT a choisi d’investir en Tunisie malgré le fait que la société ait des partenaires dans le monde entier, une « preuve » que la Tunisie est un pays qui a plein de ressources dans le secteur de l’automobile, a-t-elle dit.

Un chantier de 15 mois

Le directeur général de Marquadt Tunisie, Noureddine Yaacoubi, a indiqué à African Manager, que la fin des travaux du nouveau site (d’une durée de 15 mois) est prévue le 31 mars 2024.

La nouvelle usine comporte des locaux annexes extérieurs au bâtiment principal (techniques et autres) et des voiries intérieures délimitant le bâtiment principal et permettant la circulation des engins tout en assurant le cheminement de sécurité.

Le volet électrique et informatique, une composante importante du projet

Avec une puissance installée de 10 MVA (plus de 5 postes de transformation de 1600 kVA chacun), une puissance de 1000 kVA par groupe électrogène pour assurer un fonctionnement permanent des équipements de sécurité, des installations en câbles électriques dépassant les 20 km, des armoires intermédiaires de distribution électriques dépassant les 90 unités, des produits d’éclairage 100% LED de dernière technologie avec les meilleurs ratios de performance et de basse consommation…, ce nouveau projet mobilise une belle artillerie électrique pour un fonctionnement optimal et sécurisé de l’usine.

Quant au réseau de distribution informatique, il sera constitué de débits importants avec des longueurs cumulées dépassant les 200 Km, un réseau intérieur en fibre optique dépassant les 5 Km assurant la communication interne entre les hubs informatiques.

Cette usine sera à 100% immunisé contre le risque d’incendie par une centrale et des détecteurs dans toutes les zones. Sans compter des tourniquets à tous les accès permettant un accès contrôlé par empreinte et badge + contrôle ESD en amont des aires deproduction.

Le système de vidéosurveillance ne sera pas en reste. Aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, le système comportera plus de 180 caméras et 3 semaines de stockage des données. Une gestion technique centralisée de tous les équipements d’infrastructure pour une exploitation optimisée et une gestion intelligente du fonctionnement et de l’énergie.

Des salles de serveurs: Un fonctionnement efficient et contrôlé

Autre volet important du projet de construction de l’usine, les salles de serveurs. Ces espaces abritent le cœur de l’installation et permettent le fonctionnement efficient des systèmes.

Locaux fragiles et ultra sécurisés avec des spécifications techniques approfondies et strictes, les salles de serveurs possèdent:

-Une entrée sécurisée à double identification

-Une atmosphère contrôlée en température et humidité

-Une redondance technique des équipements de continuité de l’activité

-Des cabines de confinement pour une optimisation de la consommation énergétique des équipements

Pour une gestion rigoureuse des fluides

Pour mieux desservir l’ensemble de l’usine, des équipements ont été prévus pour permettre la gestion rigoureuse des fluides. Toutes les utilités en lien avec l’eau, les eaux usées, la récolte et le stockage…ont été prévues.

Pour cela, il est prévu une bâche à eau pluviale de 700 m3 permettant la récolte et le stockage des eaux pluviales de l’ensemble de la toiture qui sera utilisée par la suite pour les chasses d’eau après vérification de la qualité, les arrosages et la lutte contre l’incendie.

Par ailleurs, sont prévus des sanitaires répartis dans toutes les zones avec une alimentation en eau et des équipements sanitaires de qualité, un réseau de désenfumage mécanique conforme aux normes de sécurité. Sans compter:

-Un système d’évacuation d’eau pluviale performant opérant sous pression et sans pente (Geberit Pluvia)

-Un groupe d’eau glacée en Free Cooling pour utiliser la température extérieure sans consommation d’énergie

-Un réseau de lutte contre l’incendie généralisé et comportant des robinets d’incendie, des extincteurs manuels…

-Un réseau d’air comprimé optimisé en aluminium extrudé avec des compresseurs à variateur de vitesse (34% d’économie d’énergie), des sécheurs d’air frigorifiques qui permettent une élimination de l’humidité, un système de filtration de précision et un traitement de condensats pour assurer un rejet extérieur clean qui protège efficacement l’environnement.