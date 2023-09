Martyrs de la Révolution : Appel à la révision du décret n°20 relatif à la Fondation «Fida »

Le militant des droits de l’Homme et spécialiste du dossier des martyrs et des blessés de la révolution, Adel Ben Ghazi, a affirmé, sur Mosaïque Fm, qu’un certain nombre de familles de martyrs et de blessés de la révolution ont exigé la révision du décret n°20 relatif à la Fondation «Fida».

Ila fait observer ce dossier stagne depuis dix ans et qu’au lieu de le confier à une institution autonome, il a été fusionné avec le dossier des victimes des attentats terroristes parmi les sécuritaires et les militaires.

Il a, d’autre part, signalé qu’il existe un problème de principe, juridique et moral, créé par la négligence des gouvernements successifs et leur incapacité à trouver une solution radicale à ce problème.

«C’est une honte pour l’Etat que le dossier des martyrs et des blessés de la révolution reste à ce jour sans solution », a-t-il dit, appelant tant le président de la République que le chef du gouvernement à confier ce dossier à une institution qui se soucie directement des martyrs et des victimes de la révolution.

- Publicité-