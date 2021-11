Marwan El Abbasi: « la BCT est la gardienne de la stabilité du dinar »

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marwan El Abbasi, estime indispensable de bien gérer les devises étrangères et de les exploiter dans les secteurs prioritaires de la vie tels que l’apport de médicaments et la fourniture de matières premières comme le blé et l’orge, et autres.

- Publicité-

Lors d’une réunion de dialogue organisée par l’Association des Tunisien des Grandses Ecoles (Atuge), sur la législation des changes, il a déclaré que la capacité de la Banque centrale à fournir ou à transférer des fonds en dinars tunisiens dans une devise étrangère est considérée comme une « prouesse » eu égard à la situation économique actuelle.

D’aucuns réclament constamment une modification des procédures de la loi sur les changes, concernant notamment celles liées au transfert de fonds en dinars tunisiens à l’étranger, sans être conscients de la gravité de la crise économique sans précédent que traverse le pays, soulignant que malgré toutes les circonstances et difficultés, la Banque Centrale répond dans la plupart des cas à toutes les demandes urgentes.

El Abbasi a affirmé que malgré les difficultés financières et économiques du pays ces dernières années, la Banque centrale a réussi à maintenir une certaine stabilité de la valeur du dinar tunisien.

Loi sur les changes

Et en ce qui concerne la tendance à réviser la loi sur les changes, le gouverneur de la BCT, a déclaré que l’Institut d’émission a été partie prenante dans un programme de révision et de réforme des procédures liées à la loi sur les changes, dans le cadre du plan stratégique 2019-2022.

Il a rappelé que la BCT s’est engagée dans un véritable programme de réformes lancé il y a environ deux ans avec l’accompagnement technique du Fonds monétaire international, compte tenu de son expérience dans le domaine visant à adapter le programme de réformes à la réalité économique tunisienne.

Au cours du processus de réforme, tous les textes liés à la loi sur les changes seront revus sur le moyen et le long terme, et il comprendra plusieurs révisions liées à la numérisation, la simplification des procédures, et d’autres points.

Le gouverneur de la Banque centrale a souligné que la révision de la loi sur les changes n’est pas seulement liée à la banque des banques, mais aussi au gouvernement dans son ensemble.

On a évité le scénario libanais !

Dans sa réponse aux critiques récurrentes de la loi relative aux changes, El Abbasi a déclaré que la loi actuelle, avec ses points négatifs et positifs, a contribué à éviter que le pays ne soit pris dans une spirale qui rappelle le scénario libanais.

Il a souligné que la loi sur les changes empêchait les lobbies de contrôler les devises étrangères pendant la crise, indiquant que certaines personnes pensent qu’elles peuvent contrôler les devises étrangères pendant les crises, alors que la loi y a mis fin, selon lui.

Il a fait savoir que c’est en temps de crise que l’on prend toute la mesure de l’importance de la loi des changes et de ses aspects positifs.

Depuis le processus de réforme qui a eu lieu en 1992, la réglementation des changes a été revue, ce qui a abouti à un texte final complexe jonché de nombreuses contradictions, indique-t-il.

Il a affirmé qu’il est facile de déterminer les conditions nécessaires pour changer et réviser la loi sur les changes en libéralisant les échanges commerciaux et financiers tunisiens avec l’extérieur, mais qu’il est très difficile de les appliquer et de les maîtriser, surtout dans la conjoncture économique actuelle, qui est caractérisée par un déficit budgétaire, des taux d’endettement élevés et des taux d’inflation qui le sont tout autant.

« Est-ce que la Tunisie est capable, dans toutes ces circonstances, de mettre en œuvre toutes les mesures et est-ce que la BCT peut intervenir, dans cette situation, pour réguler la liquidité du marché et défendre la valeur de la monnaie nationale, d’autant plus que l’expérience mondiale a prouvé que la libéralisation externe peut conduire à des dérapages économiques et financiers avec des conséquences néfastes » ? Il faut donc être prudent et il ne faut pas prendre de décisions hâtives », a-t-il répondu.

Le rôle des banques

Concernant la réglementation des changes et les transactions bancaires, le gouverneur de la BCTa appelé les banques à investir dans les ressources humaines en renforçant la formation dans le domaine des changes, ce qui a créé de nombreux problèmes à la Banque centrale.

De manière générale, de nombreux facteurs interfèrent avec la situation de l’économie tunisienne, et des mécanismes de transactions financières, de numérisation des transactions et de développement du tourisme doivent être développés, selon la déclaration de Marwan El Abbasi, considérant qu’il n’est pas raisonnable que l’accord sur l’Open -Sky n’ait pas été adopté en Tunisie jusqu’à aujourd’hui.

Dans le même contexte, il a appelé tous les acteurs du domaine économique à travailler sur le retour sur investissement pour créer de la richesse et restaurer le rythme de la croissance.