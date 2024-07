Mauritanie : EPCM tracera la voie de l’infrastructure énergétique

La société d’infrastructure industrielle EPCM Holdings, présidée par Alexandria Gazendam, a été chargée de réaliser des évaluations techniques et commerciales sur les routes pour acheminer le gaz des champs offshore de Greater Tortue Ahmeyim (GTA) et BirAllah.

Le contrat pour effectuer les évaluations pour les champs offshore de GTA et BirAllah a été signé en août dernier entre EPCM Holdings et la Société Nationale Industrielle et Minière, une entreprise publique mauritanienne. Le projet de pipeline ouvre la voie au transport efficace de l’immense base de ressources en gaz naturel de la Mauritanie – estimée à 100 trillions de pieds cubes –, ce qui représente une étape cruciale dans la quête du pays pour des solutions énergétiques durables.

Depuis 2021, EPCM Holdings et l’institution financière internationale Banque Mondiale assistent la Mauritanie dans le développement de son Plan Directeur à long terme pour le Pétrole et le Gaz, avec pour objectif de faire avancer les négociations, d’établir des cadres réglementaires pertinents et de promouvoir les investissements dans les projets. Le plan vise à utiliser les immenses ressources pétrolières et gazières de la Mauritanie pour améliorer la sécurité énergétique, renforcer les capacités institutionnelles, éradiquer la pauvreté énergétique et stimuler l’industrialisation.

