Mauvaises semences de tabac importées d’Italie

Intervenant, mardi 20 juin, sur les ondes de Radio Diwan FM, le président de l’Union régionale d’agriculture de Jendouba, Lotfi Jemmazi, a déploré le faible rendement des plants de tabac cultivés dans la région de sorte que le nombre des feuilles dans le plant n’a pas dépassé 7 feuilles, alors qu’un pied pouvait atteindre normalement jusqu’à 3 mètres de hauteur et donner plus de 50 feuilles.

Il a indiqué que les semences ont été importées d’Italie par la Régie nationale de tabac et allumettes, RNTA , et semées dans des parcelles spéciales, puis la Régie a procédé à la distribution des plants aux cultivateurs, mais ces plants se sont avérés faibles et ne se sont pas développés, normalement, ce qui montre que les semences étaient mauvaises et n’étaient pas de bonne qualité.

Jemmazi s’est plaint en outre de l’absence du soutien nécessaire aux cultivateurs de tabac de Jendouba, ce qui a entraîné une désaffection générale pour la culture du tabac dans la région.

Notons que la culture de tabac commence généralement au début du mois de mars avec les semences ; puis les plants sont transplantés en plein champ vers la mi-mai. Au début de l’été, lorsque le tabac atteint environ la hauteur normale, la floraison commence. La fleur est alors coupée pour favoriser un développement maximal des feuilles : une vingtaine par pied, des feuilles larges qui retombent légèrement. Après les premières décolorations, la récolte a lieu pendant les mois de juillet ou août. Elle nécessite le recours à une nombreuse main-d’œuvre car la récolte se fait feuille à feuille. Le tabac est ensuite séché à l’air libre dans des séchoirs traditionnels ou dans des locaux où souffle de l’air chaud. On dépend alors les feuilles pour effectuer un long triage d’où ressortent des « manoques », sortes de liasses de vingt-cinq feuilles environ, qui sont soumises à fermentation. Le tabac est trié au cours de l’automne avant d’être livré pour la production et la vente. Un grand nombre d’opérations vont transformer le tabac pressé et emballé en scaferlati (tabac haché). Il est alors expédié à l’usine où il sera transformé en cigarettes ou en cigares.