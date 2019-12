MC Alger: Confiance renouvelée à l’entraineur Casoni

Le conseil d’administration du MC Alger a décidé, lundi, de maintenir l’entraineur français Bernard Casoni à son poste jusqu’à la fin de la phase aller du championnat algérien, rapporte l’agence de presse APS auprès du président du club, Achour Betrouni.

“Le conseil d’administration a décidé de renouveler sa confiance à l’entraineur Bernard Casoni pour le reste de la phase aller du championnat. Un bilan sera dressé sur le parcours de l’équipe et on décidera ensuite de l’avenir du technicien français et son staff technique”, a déclaré Betrouni.

Lors des trois dernières rencontres de championnat, le Mouloudia, en baisse de régime, n’a récolté qu’un seul point sur 9 possibles. Samedi dernier les Vert et Rouge ont essuyé une lourde défaite face à l’USMBA (3-1) et comptent 4 points de retard sur le leader, le CR Belouizdad, à deux journées de la fin de la phase aller de la compétition.

Désormais dos au mur, le club est dans l’obligation de réagir dès la prochaine sortie contre les Irakiens d’Al-Quwa Al-Jawiya le 16 décembre au stade Mustapha-Tchaker de Blida, en 1/8 de finale retour de la coupe arabe des clubs (aller à Erbil 0-0).