Mecachrome acquiert Techni Protect Metal à Sousse

Mecachrome, probablement plus connue pour son travail en Formule 1, est principalement présente dans les domaines de l’aéronautique, de la défense, du naval, de l’énergie et de l’espace.

Au fil des années, elle est devenue un leader mondial de la mécanique de haute précision et s’est spécialisée dans l’usinage de pièces et d’ensembles mécaniques.

Elle travaille notamment avec Airbus, Safran, Rolls-Royce, Bombardier, Thales et Dassault.

Christian Cornille, président de Mecachrome, a déclaré que l’acquisition de TPM renforcerait la capacité industrielle du groupe. « Nous continuons à consolider notre savoir-faire et nos capacités de traitement de surface. Ces activités sont déjà présentes sur nos sites en France et au Maroc », a-t-il ajouté.

TPM est membre du Groupement des Industries Aéronautiques et Spatiales Tunisiennes (GITAS). Elle est spécialisée dans le traitement de surface, la peinture et les contrôles non destructifs.

« Mecachrome nous apportera plus d’agilité et renforcera notre position de leader sur le marché tunisien », a déclaré Flavien Quesne, président-directeur général de TPM.

Avec le soutien de ses actionnaires, Tikehau Ace Capital et Bpifrance, Mecachrome a récemment annoncé une prise de participation majoritaire dans le Groupe Rossi Aero, qui est impliqué dans la fabrication à la demande de pièces et d’équipements pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM) et les opérateurs de maintenance, de réparation et de révision (MRO).

Mecachrome a également confirmé sa fusion avec WeAre, spécialiste de la fabrication de pièces mécaniques de haute technologie et de sous-ensembles complexes, à la fin du mois d’août. Cette opération lui permet de devenir l’un des cinq plus grands fabricants de pièces pour le secteur aéronautique.