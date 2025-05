Médenine : 300 arbres plantés dans la foulée du semi-marathon Ulysse à Djerba

-Une campagne de reboisement a été lancée, jeudi, à proximité de la décharge de Telbet, à Djerba (gouvernorat de Médenine), dans le cadre des actions environnementales associées au semi-marathon « Ulysse Djerba », avec pour objectif d’accompagner la transition vers une île sans émissions carbone.

Quelque 300 arbres ont été plantés près de la décharge et de station d’épuration adjacente, dont les eaux traitées seront exploitées pour l’irrigation, assurant ainsi de meilleures chances de survie aux plantations, a indiqué Farhat Ben Tanfous, président de l’Organisme de gestion et de promotion de la destination Djerba (DMO).

Cette opération marque la fin de la saison de plantation et s’inscrit dans un programme écologique d’envergure, appelé à se poursuivre dès le prochain cycle agricole, a précisé Ben Tanfous à l’Agence TAP.

Le projet s’intègre dans les activités annexes du semi-marathon Ulysse, qui ambitionne de planter un arbre pour chaque coureur, faisant de cette manifestation sportive et touristique un levier concret de transformation écologique.

Pour rappel, la cinquième édition de ce semi-marathon s’est tenue en février dernier sur le thème « Djerba sans carbone », alliant performance sportive, initiatives vertes et animation touristique dans une ambiance fédératrice ayant attiré un large public.

