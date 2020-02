Médenine-coronavirus: Mesures de prévention au niveau de l’aéroport, du port commercial et du poste frontalier

La direction régionale de la santé au gouvernorat de Médenine a renforcé les équipes de contrôle médico-sanitaire au passage frontalier de Ras Jedir et au port de commerce de Zarzis, et ce dans le cadre des mesures de prévention contre le virus de la Corona.

Ces agents ont été formés à l’utilisation des caméras thermiques pour la détection des cas suspects auprès des passagers, a souligné à l’agence TAP Zayed El Anz, sous directeur de la santé de base à Médenine.

Des masques et des gants ainsi que des outils d’hygiène ont été distribués au personnel qui travaille au passage frontalier de Ras Jedir et au port de commerce de Zarzis, en plus de la remise des dépliants de sensibilisation aux passagers, a-t-il indiqué.

La même source a ajouté qu’en coordination avec l’hôpital régional de Ben Guerdane, si un cas se présente, il sera isolé dans une chambre étanche, à pression négative, qui permet d’empêcher la propagation des bactéries.

Des mesures préventives similaires ont été également mises en place à l’aéroport de Djerba-Zarzis dans le cadre de la surveillance et la précaution de ce virus.