Médenine : Exposition de plantes médicinales et aromatiques

‘Association pour le développement et les études Stratégiques à Médenine vient d’organiser une exposition de plantes médicinales et aromatiques, avec la participation de 25 femmes ayant reçu une formation en ce domaine, financée par le programme des Nations Unies pour le développement.

L’exposition constitue une opportunité pour ces femmes pour faire commercialiser leurs produits extraits des plantes médicinales et aromatiques, un domaine dans lequel elles ont bénéficié d’une formation alliant le théorique à la pratique, a indiqué à l’Agence TAP le président de l’association initiatrice de l’événement, Riadh Béchir.

L’association vise dans une prochaine étape à regrouper les bénéficiaires au sein d’une coopérative dans le but de consacrer l’économie solidaire et sociale et garantir ainsi la pérennité et la réussite du projet, d’autant plus que les participantes ont été formées aux techniques de vente et d’emballage.

Elle ambitionne également d’attribuer aux produits issus de la valorisation des plantes médicinales et aromatiques, un cahier des charges et un label de qualité, d’après la même source.