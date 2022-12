Médenine: Accord pour la réalisation de 7 projets dans le cadre du mécanisme Tounesna

Le comité d’octroi des projets au sein de la délégation régionale de l’Office des Tunisiens à l’Etranger (OTE) à Médenine a donné son approbation pour la réalisation de 7 nouveaux projets dans le cadre du dispositif » Tounesna « .

Le dispositif Tounesna est un programme mis en place par l’OTE au niveau des bureaux de Médenine et Sfax pour assurer un accompagnement de la réinsertion socio-économique des migrants tunisiens a indiqué à la TAP le délégué de l’OTE à Médenine Mounir Jemai en précisant que les migrants bénéficiaires viennent de France, Allemagne, Belgique, Norvège et Suisse.

Les nouveaux projets sont répartis dans la délégation de Zarzis, Ben guerdane, Houmet Essouk, Ajim et Médenine ville a ajouté le responsable en soulignant que les projets concernent : un kiosque de fruits secs, un local de location de bois, un véhicule utilitaire pour transport, un local de peinture, une pizzeria et un projet d’engraissement de chameaux.

Depuis le démarrage du dispositif » Tounesna » destiné aux migrants de retour en situation de vulnérabilité, plus de 100 projets ont été réalisés permettant d’offrir aux bénéficiaires un revenu fixe en plus de la création de postes d’emploi.