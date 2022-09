Médenine-Migration irrégulière : Opération de ratissage à la recherche des portés disparus

Deux avions militaires ont entamé, lundi, une opération de ratissage à la recherche de 16 personnes portées disparues dans une traversée illégale partie des côtes de Zarzis, mercredi dernier, et avec qui tout contact avait été perdu une demi-heure après leur départ.

Les opérations de recherche de l’armée et de la garde nationale ainsi que des unités marines ont été soutenues par des propriétaires de barques de pêche qui ont pris l’initiative de partir à la recherche des 16 disparus, en coordination avec les propriétaires de bateaux à Djerba, Mahdia et Teboulba, a indiqué le délégué de Zarzis, Ezzdine Khlifi. Egalement, les autorités locales ont engagé des coordinations avec les organisations internationales et la Libye afin de connaitre le sort des disparus, a ajouté la même source à l’Agence TAP.

Les personnes disparues dans cette traversée illégale, ayant été confrontées à des conditions météorologiques difficile, sont au nombre de 16 dont deux femmes, un nourrisson et des enfants âgés de 14 et 16 ans