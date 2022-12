Médenine: un nouveau portail ouvert sur le passage frontalier de Ras Djedir

Un nouveau portail vient d’être ouvert à Ras Djedir en vue d’assurer plus de fluidité de la circulation entre la Tunisie et la Libye à travers ce passage frontalier dynamique et garantir plus d’efficacité des services rendus aux passagers entre les deux pays, a fait savoir jeudi à l’agence TAP, le gouverneur de Médenine, Saïd Ben Zaïd.L’ouverture de ce portail vient concrétiser les dernières conventions visant à améliorer la qualité et l’efficacité de ses services et à le développer davantage, en adéquation avec le volume des transactions entre les deux pays.Ce nouveau passage est été ouvert en présence, outre le gouverneur de Médenine, des hauts responsables des ministères de l’Intérieur, et du Transport, de la douane Tunisienne et Libyenne, en attendant la parachèvement de l’ouverture d’autres nouveaux portails.

