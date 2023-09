Mehrez Ghannouchi avertit quant à la situation météorologique

Mehrez Ghannouchi, l’ingénieur à l’Institut national de météorologie, a commenté, ce mardi 19 septembre 2023, les avertissements concernant de fortes précipitations pouvant atteindre 500 mm à Gabès.

Dans une déclaration sur Shems Fm, il a expliqué que les prévisions météorologiques sont sujettes à modification, donc cette information a été modifiée dans la mise à jour suivante et a failli annuler l’hypothèse qui a été présentée le matin.

Ghannouchi a souligné que les perturbations que la Tunisie pourrait enregistrer durant cette période sont normales et à un niveau très acceptable, ajoutant que les quantités de pluie enregistrées depuis le début du mois de septembre sont inférieures aux niveaux normaux.

Il a, en outre, déclaré que les caractéristiques de la situation météorologique pendant les jours des 25, 26 et 27 septembre sont considérées comme normales et que la concentration de pluie pourrait être plus importante dans les régions du nord et de l’est.

Il a souligné que les quantités de pluie attendues ne peuvent être déterminées que lorsque la période spécifiée approche, d’autant plus que les prévisions météorologiques à long terme comportent une marge d’erreur élevée.

L’ingénieur de l’Institut national de météorologie a affirmé que la situation météorologique sera normale, notant que la visibilité peut devenir claire quant aux caractéristiques de la situation au cours de la période à venir, à partir du 22 septembre.