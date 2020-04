Mekki : la vitesse de contamination demeure lente mais on doit se préparer au pire des scénarios

Dans une interview accordée à l’agence de presse turque Anadolu, publiée ce lundi 27 avril 2020, le ministre de la santé Abdellatif Mekki est revenu sur la situation épidémiologique de la Tunisie.

Mekki a affirmé que la Tunisie fait face à un scénario modéré ou stable quant à la lutte contre le nouveau coronavirus Covid-19. En revanche, il a averti contre un ”pire scénario”, où la situation risquerait de s’empirer.

Dans le cas où, la situation s’empirerait, l’aménagement d’hôpitaux à la coupole d’El-Menzah serait fort probable. Néanmoins, cette hypothèse reste peu probable”, a-t-il dit.

Selon lui, la vitesse de contamination est lente grâce à l’usage des tests rapides dont les premières expériences ont eu lieu dans certaines régions du pays.

Le ministre considère, aussi, que la stratégie nationale de lutte contre la propagation du coronavirus mise en place par son département et par la présidence de gouvernement porte ses fruits, rappelant dans le même contexte, l’éventualité d’un dérapage à tout moment.

”Si on continue à respecter notre stratégie et la mettre en exécution avec les compétences requises, ces résultats provisoires et temporaires, pourraient devenir durables et invariables”, a-t-il expliqué.

Mekki a, également, appelé les autorités concernées à continuer à appliquer les différentes mesures de cette stratégie afin de vaincre cette pandémie.

A rappeler que le nombre total de contaminations en Tunisie a atteint les 949 cas sur un total de 20818 analyses médicales selon le ministère de la Santé. Le bilan des morts s’élève se porte à 38 cas. 216 personnes sont guéries. Quant aux patients se trouvant actuellement en réanimation sont à 20.