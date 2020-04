Mekki : On va perdre tout ce qu’on a bâti… Si on ne respecte pas le confinement

S’exprimant ce lundi 6 avril 2020 sur les ondes de la Radio Nationale, le ministre de la santé Abdeltif Mekki est revenu sur la situation épidémiologique en Tunisie et la levée des restrictions des mesures dans les zones contaminées, ainsi qu’au sujet des contrevenants.

”Si on ne respecte pas le confinement général, on risquera de perdre tout ce qu’on a bâti”, a-t-il averti. Selon lui, tous les citoyens sont concernés par ces mesures et devront, impérativement, les respecter.

”La plupart des citoyens respectent le confinement mais, il existe une minorité de tunisiens qui va laisser le virus se propager et ce, en raison de leur non-respect des dispositions de prévention”, a-t-il ajouté.