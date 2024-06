Mesures en faveur des sociétés communautaires

Lors d’une séance de travail tenue mardi au siège du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, il a été convenu de placer les sociétés communautaires, ne disposant pas de siège social, dans les pépinières d’entreprises relevant de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

La simplification des procédures pour promouvoir la création des sociétés communautaires a été également au centre de cette réunion, selon un communiqué du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

D’après la même source, il a été aussi convenu de faire bénéficier les responsables des sociétés communautaires de sessions de formation, sur l’élaboration des business plan, dans les pépinières d’entreprises relevant de l’APII et de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), ainsi que dans les bureaux de l’emploi et du travail indépendant et dans les des espaces Entreprendre.

S’exprimant à cette occasion, le secrétaire d’État chargé des sociétés communautaires, Riadh Chaoued, a souligné la nécessité de lever tous les obstacles et de simplifier les procédures de création d’une société communautaire rappelant qu’il s’agit d’un programme national et d’un nouveau modèle de développement économique.

