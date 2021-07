Mesures prises en CMR pour le développement de Sfax

Les mesures visant à soutenir le développement dans le gouvernorat de Sfax ont été prises lors d’un conseil ministériel restreint consacré à ce gouvernorat. Lesquelles mesures concernent notamment les domaines du transport, de la logistique, de l’investissement et de l’environnement.

Présidant ce CMR, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a indiqué que « son gouvernement a adopté une approche participative pour la gouvernance du développement régional, en favorisant le contact direct avec les régions à travers la mobilisation d’équipes gouvernementales qui se déplacent dans les régions et travaillent de concert avec les cadres régionaux sur l’élaboration des visions et des décisions à même de booster le processus de développement régional ».

Infrastructure portuaire

Parmi les décisions prises lors de ce CMR, figure la reprise de l’élaboration de l’étude relative au plan directeur du projet de développement du port de Skhira visant à l’ériger en pôle portuaire spécialisé dans les produits pétroliers, chimiques et solides.

Il a, également, été décidé de lancer l’appel d’offres relatif à ce projet dès l’achèvement de l’étude en question et de mobiliser les fonds nécessaires.

Le CMR a, en outre, approuvé le schéma directeur du projet d’extension du port commercial de Sfax visant à réaménager les espaces portuaires selon les activités en prenant compte du fait que certaines activités vont être transférées au port de Skhira après son réaménagement.

Le projet d’extension du port commercial prévoit la démolition de l’entrepôt n°2 et le réaménagement des quais de la rive sud du port, l’installation d’un deuxième scanner et l’extension des espaces d’inspection et de livraison des conteneurs dans la rive sud du port et la mobilisation des fonds nécessaires pour déplacer la station navale réservée aux bacs de Kerkennah à la zone qui abritait l’activité pétrolière.

Secteur du transport

Pour ce qui est du transport aérien, le CMR a ordonné l’accélération de l’achèvement de l’étude devant décider de la réduction ou de l’exonération des frais appliqués sur les compagnies aériennes opérant sur l’aéroport de Sfax afin de dynamiser le trafic aérien dans cet aéroport et de développer la liaison aérienne Sfax-France durant la période post-covid.

Le CMR en question a également ordonné le démarrage effectif du projet de réalisation du réseau de métro léger dans le gouvernorat de Sfax dans le cadre du partenariat public/privé, en lançant l’appel d’offres international relatif à ce projet durant le quatrième trimestre de 2021. Le conseil a aussi appelé à accélérer l’achèvement des dossiers techniques relatifs au projet et la conclusion des accords nécessaires pour le transfert des réseaux avec tous les intervenants pour préparer le terrain au démarrage des travaux.

Le conseil a, par ailleurs, autorisé la SNCFT à lancer l’étude relative à la mise en place d’un réseau ferroviaire rapide desservant les banlieues nord et sud de Sfax et à la création d’une station de transport multimodal dans l’espace abritant actuellement les entrepôts de la SNCFT qui devraient être déplacés.

Pour désenclaver l’île de Kerkennah et dynamiser sa zone touristique, le conseil a ordonné la réhabilitation des estacades du port de Sidi Youssef et du site de Sidi Fraj moyennant une enveloppe de 2 millions de dinars. Il a également ordonné l’acquisition d’un deuxième navire en 2022 et d’un navire dédié au transport sanitaire.

Logistique et zones industrielles

Le CMR a, en outre, ordonné la création d’une société de promotion de la logistique qui pilotera la mise en place du réseau national de zones logistiques en commençant par celles de Gargour (Sfax) et Bouchama (Gabès) et ce dans le cadre du partenariat public-privé.

L’ordre a été donné à l’Agence foncière industrielle (AFI) pour lancer les procédures nécessaires au réaménagement de la Zone industrielle de « la ferme de Zarrouk » d’une superficie de 212 hectares dans les plus brefs des délais.

Environnement et qualité de vie

Sur le plan environnemental, le CMR a décidé le démarrage de la fermeture progressive de la décharge de Agareb, l’accélération de la création d’un centre régional de valorisation des déchets et le financement d’un projet municipal de valorisation des déchets dans la région avec la contribution de la Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales.

Il a aussi ordonné l’élaboration d’une étude sur la lutte contre la pollution et la réhabilitation des côtes nord du gouvernorat de Sfax, la mobilisation de 200 mille dinars pour le réaménagement d’un parc de loisir à Tina, et le lancement effectif de la mise en place des composantes du pôle économique alternatif à la SIAPE moyennant 145 MD.

Le projet de la station de dessalement des eaux de mer de Sfax a également été évoqué par le CMR qui a ordonné son démarrage à la mi-août 2021. La première tranche de ce projet devrait être achevée en 2024 et la totalité du projet en 2035.

Le CMR a aussi donné l’ordre de lancer l’appel d’offres relatif au projet de dessalement des eaux souterraines à Kerkennah en août 2021.

Investissement privé

Pour soutenir l’investissement privé, le CMR a décidé la mobilisation d’une ligne de crédit de 20 MD auprès du Conseil régional pour soutenir le développement et l’investissement dans les délégations les moins développées en finançant les projets d’infrastructures et en encourageant les jeunes agriculteurs et pêcheurs en les aidant à acquérir les équipements qui leur sont nécessaires.

Il a également décidé d’accorder 2000 crédits pour soutenir l’investissement privé dans les différentes régions du gouvernement en chargeant le commissariat régional au développement régional d’effectuer les études de faisabilité nécessaires et d’accompagner la réalisation des projets qui seront financés par la BTS et la BFPME dans le cadre d’un programme piloté par le conseil régional.