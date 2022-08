Meta annonce les candidatures pour le Metathon AR/VR en Tunisie et en  Egypte

Meta a annoncé lundi que les candidatures pour le métathon AR/VR d’Afrique subsaharienne et d’Afrique du Nord en partenariat avec Imisi 3D et Black Rhino VR sont désormais ouvertes en Égypte et en Tunisie. Le Metathon AR/VR Afrique est une série de programmes et d’activités dans le cadre du fonds mondial XR visant à soutenir les talents XR à travers l’Afrique pour construire des solutions innovantes qui démontrent divers cas d’utilisation du métavers en Afrique.

Le métathon AR/VR comprendra trois volets principaux : un programme de formation, un hackathon africain qui se déroulera physiquement dans 16 pays d’Afrique et sera ouvert à tous virtuellement, suivi d’un camp d’entraînement intensif (bootcamp) pour développer des solutions. Ces composantes se dérouleront de la mi-août à avril 2023.

Phil Oduor, responsable des programmes politiques pour l’Afrique chez Meta, a déclaré : « Le métathon AR/VR Africa est l’occasion de démontrer comment l’intelligence artificielle, la réalité augmentée et les technologies de réalité virtuelle, qui existent depuis des décennies, sont au cœur de l’avenir du métavers et de ce que les Africains construisent dans le secteur. » Odour ajoute encore : « Le Fonds pour les programmes et la recherche XR est un investissement de 50 millions de dollars sur deux ans dans des programmes et des recherches externes axés sur la construction du métavers de manière responsable. Grâce à ce fonds, nous collaborons avec des partenaires de l’industrie, des groupes de défense des droits civils, des gouvernements, des organisations à but non lucratif et des institutions universitaires pour déterminer comment construire ces technologies de manière responsable. C’est pourquoi nous nous sommes associés à Imisi 3D et Black Rhino VR, un développeur d’écosystème de réalité étendue et une société de production de réalité virtuelle, qui représentent le paysage créatif et innovant de l’Afrique, pour lancer ce programme visant à soutenir les talents africains de la RX qui construisent des solutions innovantes démontrant les différents aspects du métavers en Afrique. »

Judith Okonkwo, fondatrice d’Imisi 3D & AR/VR Africa, a, pour sa part, déclaré : « Six ans après notre premier hackathon, et suite aux événements ultérieurs organisés dans plus de 28 pays du continent, nous sommes particulièrement ravis de nous associer à Meta et Black RhinoVR pour l’édition 2022. Le Metathon AR/VR Africa de cette année réunit en un seul programme notre formation pré-hackathon AR/VR Africa, le hackathon et le bootcamp. En collaboration avec des partenaires dans 16 pays, il s’agit de notre événement le plus important et le plus ambitieux à ce jour, offrant un accès encore plus large à la réalité virtuelle. En plus des événements physiques dans ces pays, nous accueillons des participants de tout le continent qui pourront apprendre et pirater virtuellement. En cette période d’intérêt mondial intense pour le Metaverse, notre mission reste la même – augmenter l’accès aux ressources XR sur le continent, accélérer les talents XR, présenter les solutions XR africaines et créer des voies pour les carrières et l’industrie. »

« Nous sommes honorés et ravis de nous être associés à Meta et Imis i3D sur ce projet prometteur. Le Metathon encouragera l’exploration et la découverte parmi les jeunes technologues africains créatifs qui auront l’occasion de développer des cas d’utilisation XR afrocentriques qui s’attaqueront à certains des défis uniques auxquels ils sont confrontés sur notre continent. Ce type de collaboration est ce dont l’Afrique a besoin pour mettre en évidence le potentiel des opportunités socio-économiques nouvelles et inexploitées créées par les technologies XR », a commenté Brian Afande, cofondateur et directeur général de BlackRhino VR.

Tous les développeurs, programmeurs, concepteurs UI/UX, artistes, animateurs, conteurs, professionnels et étudiants désireux de participer à la formation de 12 semaines peuvent s’inscrire via ce lien : https://form.typeform.com/to/qHCfq759 pour avoir l’opportunité de partager leur travail innovant en AR/VR