Météo: baisse des températures et pluies temporairement orageuses

Après une semaine ensoleillée, Le temps froid et la pluie sont de retour. Des perturbations météorologiques sont attendues surtout dans les régions de l’ouest et incluent progressivement l’Est du pays.

Des pluies temporairement orageuses sont attendues et abondantes localement dans le nord et le centre.

Les températures seront en baisse et varient entre 15 et 19 degrés dans le nord et les hauteurs, et entre 20 et 25 dans le reste des régions.

Les vents forts nécessitent une vigilance près des côtes, dans les hauteurs et dans le centre du pays, où leur vitesse pourrait atteindre 50 km / h, et dépasser temporairement 70 km/h lors de l’apparition d’orages.

Des avertissements sont en vigueur pour la navigation et la pêche dans le nord . La mer est très agitée à agitée sur les côtes nord et agitée dans le reste des zones Marines.