Averses orageuse et pluies concerneront les régions du Centre Ouest

Le temps sera marqué, samedi après midi, par l’apparition d’averses orageuses accompagnées de chutes de pluies sur les régions du Centre Ouest, lesquelles concerneront progressivement le reste des régions du Centre et localement les régions de Gafsa et Sfax, selon le bulletin de Suivi publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ces pluies seront parfois diluviennes surtout dans les gouvernorats de Kasserine et Sidi Bouzid où les quantités atteindront entre 45 et 50 mm, avec des chutes de grêles sur des endroits limités.

Des vents forts seront enregistrés lors de l’apparition des averses orageuses. Des pluies éparses continueront de chuter demain dimanche 06 avril 2025 et seront provisoirement orageuses et localement abondantes avec des chutes de grêles l’après midi surtout sur les régions du Centre où les quantités maximales oscilleront entre 35 et 50 mm, selon la même source.

