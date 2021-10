Météo: hausse des températures en ce début de semaine

Cette nouvelle semaine sera marquée par le retour du vent du sud qui soufflera avec une vitesse atteignant 60 km/h près des côtes.

La vigilance doit être de mise pour les activités de navigation et de pêche et la mer sera très agitée dans le Nord et agitée à très agitée dans le reste des zones côtières.

Une hausse relative des températures est attendue, les maximales seront comprises entre 28 et 33 degrés dans les zones côtières et les hauteurs et entre 33 et 38 degrés dans le reste des régions.

Ciel partiellement nuageux à nuageux sur le nord, au cours de l’après-midi avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies éparses.