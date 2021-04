Météo: hausse remarquable des températures

La journée de vendredi sera marquée par une hausse des températures, les maximales oscilleront entre 20 et 27 degrés dans les zones côtières de l’Est, entre 30 et 37 degrés dans le reste des régions et atteindront 42 degrés dans l’extrême sud avec des vents de Sirocco.

- Publicité-

Les vents seront généralement modérés, atteignant une vitesse de 40 km/h près des côtes. La mer sera peu agitée à agitée.

Temps partiellement nuageux dans la plupart des régions, avec des cellules orageuses, l’après-midi, sur les hauteurs ouest, accompagnées de pluies éparses, qui seront également enregistrées, la nuit, sur l’est du pays.