Météo : la vague de chaleur se poursuivra mercredi

La vague de chaleur se poursuivra aujourd’hui mercredi. Les températures maximales se situeront entre 41 et 46 degrés.

les températures atteindront 48 dans le sud-ouest avec apparition de coup de sirocco, à l’exception des zones côtières du nord et du centre, où elles oscilleront entre 36 et 41 degrés..

Des cellules orageuses devraient se former dans le nord-ouest dans l’après-midi, dans le reste des régions avec des passages nuageux.

L’activité du vent nécessite la vigilance près des côtes nord.

La mer sera agitée au nord et peu agitée sur les côtes Est.

