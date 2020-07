Météo : Le vent se poursuit sur les régions côtières nord

Un fort coup de vent se poursuit, samedi, sur les régions côtières nord et la vigilance doit être de mise pour les activités de navigation et de pêche sur les côtes de Tabarka, Zouaraa, Bizerte, Tunis et Nabeul où la mer sera très agitée à agitée.

Mer forte sur les côtes Est et la baignade est possible avec prudence sur les côtes de Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Gabès et Médenine.

L’apparition de cellules orageuses est attendue l’après-midi sur les régions ouest du centre et du sud avec pluies éparses.

Températures stables.