Météo: Léger brouillard ce matin et ciel nuageux

Léger brouillard ce matin dans les vallées. Une fois dissipé, le ciel sera couvert de quelques nuages qui seront accompagnés de quelques pluies dans le centre et le sud.

Vents forts près des côtes et du sud, qui seront accompagnés de mouvements de sable. La vigilance est donc de mise.

Mer agitée dans la région de Serat et dans le golfe de Gabès, à très agitée dans d’autres endroits. Les mises en garde restent en vigueur pour les activités de navigation et de la pêche maritime.

Températures en légère baisse. Elles oscilleront entre 17°c et 23°c et atteindront 14°c dans les hauteurs et 25°c dans l’extrême sud.