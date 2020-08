Météo: légère baisse des températures

Les températures seront en légère baisse aujourd’hui. Les maximales oscilleront entre 32 et 37 degrés dans le Nord et sur les hauteurs et varient entre 37 et 42 dans le reste des régions et atteindront 44 degrés à Tozeur et Kébili.

La mer est agitée sur les côtes Est et le vent soufflera fort d’une vitesse de 40km/heure.

Nuages localement abondants et temporairement orageux sur la région de Bizerte, Nefza et Tabarka accompagnés de pluies éparses.