Météo : Légère baisse des températures dans les régions côtières

Une légère baisse des températures sera enregistrée dans les régions côtières où les maximales seront comprises entre 30 et 34 C°.

Températures stables à l’intérieur du pays et les maximales seront comprises entre 36 et 42 C° et atteindront localement 46 C° dans le sud.

Le ciel sera peu nuageux. Vent faible à modéré ne dépassant pas les 30 km/h. Mer peu agitée à forte et baignade possible.