Météo : Légère hausse des températures

Une légère hausse des températures est prévue mardi. Les maximales varient entre 12 et 17 °C dans le nord et les hauteurs et entre 17 et 21 ° C dans le reste des régions.Les vents forts d’une vitesse de 70 km/h se poursuivent prés des côtes et la vigilance doit rester de mise pour les activités de navigation et de pêche. La mer sera agitée sur toutes les côtes avec des phénomènes de sable au sud.Des pluies éparses sont attendues, l’après-midi, sur le nord ouest et localement sur le nord et le centre durant la nuit.

