Météo: légère hausse des températures et pluies sur le nord et les côtes Est

Le temps sera parfois nuageux sur la plupart des régions avec des cellules orageuses accompagnées des pluies sur le nord et les côtes Est, d’après l’Institut National de la Métrologie (INM).

Les pluies seront parfois intenses sur le Sud Est avec une baisse attendue des fluctuations météorologiques en fin de journée et pendant la nuit.

Le vent soufflera de secteur Nord faible à modéré de 15 à 30 km/h, atteindra 40 Km/h sur les côtes Est. La vitesse de vent dépassera localement 60 Km/h lors de l’apparition des cellules orageuses.

La mer sera peu agitée sur le Nord et agitée sur le reste des régions côtières, les températures seront en légère hausse et les maximales se situeront, entre 23 et 28 degrés dans le nord, le centre et le sud-Est, et entre 28 et 32 ??degrés dans le reste des régions.