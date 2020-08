Météo: mer agitée et températures en baisse

Baisse des températures prévue aujourd’hui dimanche. Les maximales varieront entre 31 et 36 sur les zones côtières et entre 37 et 42 dans les régions intérieures avec coups de sirocco.

Le vent soufflera fort , sa vitesse atteindra 6km/heure et la mer agitée à très agitée surout l’après midi.

Des cellules orageuses accompagnées de pluies éparses seront attendues dans les gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid et Gafsa.