Météo: Pluies éparses et locales attendues dans certaines délégations du nord et du centre

Quelques pluies éparses et locales sont prévues ce dimanche dans certaines délégations du nord et du centre et le ciel sera partiellement nuageux sur le sud, selon l’institut national de la météorologie (INM).

Une baisse relative des températures sera attendue et les températures maximales seront comprises entre 12 et 19 degrés au nord et sur les hauteurs et varieront entre 18 et 23 degrés dans le reste des régions.

L’intensité du vent se poursuivra près des côtes et le sud provoquant des phénomènes de sable et de poussière. Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche.

La mer sera très agitée à houleuse dans le nord et agitée à très agitée dans les autres domaines maritimes.

