Météo : Températures en hausse

Temps chaud aujourd’hui. Les températures sont en hausse en raison du déplacement des courants d’air vers le secteur sud. Les maximales seront comprises entre 31 et 36 C° dans les régions côtières et les hauteurs et entre 36 et 40 C° dans le reste des régions avec des vents de sirocco.

Vent faible à modéré ne dépassant pas les 30 km/h et mer peu agitée. Baignade possible sur les différentes côtes.

Ciel peu nuageux dans la plupart des régions. Les nuages seront plus denses l’après-midi sur le nord et les hauteurs.