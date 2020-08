Météo: Températures en hausse

Ciel peu nuageux.Températures en hausse et les maximales seront comprises entre 31 et 36 C° dans les régions côtières Est et les hauteurs, entre 37 et 41 C° dans le reste des régions et atteindront 43 C° à Jendouba avec vent de sirocco.

Vent relativement fort prés des côtes et au Sud, l’après-midi, avec phénomènes locaux de sables. Mer agitée et baignade possible mais la vigilance est de mise.