Météo : Températures en hausse

Températures en hausse et les maximales seront comprises entres 30 et 37 ° dans le nord, le centre et les côtes sud et atteindra localement 39 C° dans le reste des régions.

Vent modéré à fort de 60 km/h, la nuit, prés des côtes. Mer agitée à très agitée la nuit.

Ciel peu nuageux dans le nord et le centre et partiellement nuageux dans le sud avec possibilité d’apparition de nuages orageux accompagnées de pluies éparses et de chutes de grêles par endroits, l’après-midi, dans certaines régions du nord et du sud est.