Températures relativement en baisse et les maximales seront comprises entre 18 et 22 °C dans le nord et le centre et entre 24 et 28 °C dans le sud.

- Publicité-

La vitesse du vent diminue à 40 km/h et la mer sera agitée sur toutes les côtes.

Ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions avec possibilité de chute de pluies locales sur l’extrême nord.