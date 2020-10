Météo: Températures en légère baisse, jeudi

Une légère baisse des températures est attendue, jeudi, avec des degrés maximums variant entre 26 et 30 C, au nord et au centre, et entre 32 et 36 sur le sud.

Au Sud, les températures atteindront les 38 degrés sur El Borma et Borj El Khadhra.

Le temps sera marqué, durant les premières heures de ce matin, par un brouillard local notamment dans les zones situées près des barrages, vallées, forêts et à proximité des côtes, a indiqué l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le ciel sera partiellement nuageux sur tout le pays. Des pluies locales et orageuses sont attendues dans les régions du centre ouest.

Le vent sera relativement modéré, avec une vitesse qui atteindra les 40 km/h près des côtes. La mer sera agitée aux niveau des côtes est.