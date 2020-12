Météo : Températures en légère hausse

Après les perturbations météorologiques des derniers jours, une accalmie est attendue en ce début de semaine. Les températures sont en légère hausse avec des maximales variant entre 16 et 20 °C et se situeront à 11 °C sur les hauteurs. Le ciel nuageux sur la plupart des régions et les nuages seront parfois denses sur le nord.

Un vent fort soufflera prés des côtes avec des vents de sable. Mer agitée sur toutes les côtes et la vigilance doit être de mise pour les activités de navigation et de pêche, recommande l’INM.

- Publicité-