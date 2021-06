Ciel dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions. Vent de secteur-est faible à modéré et mer peu agitée et favorable à toutes les activités maritimese et les baignades, selon les services métérologiques de l’INM.

Les températures maximales varient enre 32 et 37 au nord et au centre et s’élèvent à 28 degrés sur les régions côtières. Au sud, les températures pourraient atteindre 35 à 40 degrés.

MYK

- Publicité-